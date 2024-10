Republicanos comemora resultado das urnas no País; veja como o partido ficou no Acre

Nestas eleições, o Republicanos consolidou sua força política em várias regiões do Brasil, com destaque para São Paulo, Minas Gerais, Paraíba e Tocantins. Esses estados foram decisivos na eleição de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, ampliando sua influência no cenário político municipal. Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostram que o Republicanos teve um desempenho significativo, reforçando sua relevância no interior e em capitais.

O avanço do Republicanos é notável quando comparado às eleições anteriores. Em 2024, o partido elegeu 4.649 vereadores, ocupando a 6ª posição entre as siglas com maior representação nas câmaras municipais do Brasil, ultrapassando partidos tradicionais como PSB, PT, PSDB e PDT. Esse resultado marca um crescimento expressivo em relação às eleições de 2020, quando foram eleitos 2.591 vereadores, um aumento de aproximadamente 77,8%. Comparado a 2016, o avanço é ainda mais impressionante de 187%, já que, naquele ano, o partido elegeu apenas 1.619 vereadores, demonstrando uma clara ascensão na cena política municipal.

Prefeitos

Minas Gerais foi o estado com o maior número de prefeitos eleitos pelo Republicanos, com 83 gestores municipais, reafirmando sua posição como um dos maiores colégios eleitorais do país. São Paulo, tradicionalmente uma força política, ficou em segundo lugar, elegendo 80 prefeitos. Tocantins, por sua vez, destacou-se com 56 prefeitos eleitos, o que consolidou o estado entre os três com mais representantes, evidenciando seu papel crescente no cenário nacional.

A Paraíba também apresentou um desempenho expressivo, elegendo 49 prefeitos. O Maranhão seguiu com 19 prefeitos eleitos, enquanto Paraná e Rio Grande do Sul registraram 16 cada. O Ceará contou com 14 prefeitos eleitos pelo partido. Nos estados com menor número de prefeitos eleitos pelo Republicanos, destacam-se Santa Catarina com 4; Rondônia 3; Acre, Goiás e Sergipe com apenas 2 prefeitos.

Vice-Prefeitos

Em relação às eleições para vice-prefeito, São Paulo liderou com 81 eleitos, reafirmando sua importância nas administrações municipais. Minas Gerais registrou a eleição de 66 vice-prefeitos, logo atrás, a Paraíba, com 48 o que consolidou sua relevância no cenário político local. Tocantins também teve destaque, com 24 eleitos, fortalecendo a representatividade do partido na região. Outros desempenhos relevantes incluem Pernambuco com 23 vice-prefeitos, Mato Grosso, com 21, e o Paraná, com 17. Pará teve o menor número de vice-prefeitos eleitos, com apenas 1 representante.

Câmaras Municipais

Nas câmaras municipais, São Paulo liderou com ampla vantagem, elegendo 888 vereadores. Minas Gerais, com 664 eleitos, e Paraíba, com 492, demonstraram a força do partido nessas regiões. O crescimento de Tocantins com 301 eleitos é particularmente significativo, considerando o tamanho do estado em relação a outros centros políticos. Enquanto Paraná e Bahia registraram 258 e 166 vereadores eleitos, respectivamente. Em contraste, Amapá e Acre tiveram os menores números, com 8 e 28 vereadores eleitos.

Com esse desempenho, o Republicanos reafirma sua capacidade de ampliar sua influência em diferentes regiões do Brasil.

Ranking

No ranking geral de eleitos republicanos incluindo prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, São Paulo é o estado que lidera com o maior número, somando 1.049, seguido por Minas Gerais, com 813 eleitos, e a Paraíba, que ocupa a terceira posição com 590 eleitos. Neste cenário, Tocantins obteve uma posição de destaque conquistando a 4ª posição.