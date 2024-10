Mr. Olympia começa hoje (10) com presença de acreanos nos EUA

O Mr. Olympia 2024, a 60ª edição do maior evento de fisiculturismo do mundo, começa nesta quinta-feira, 10, em Las Vegas, nos Estados Unidos.

O Acre vai ser representado por dois atletas. Ramon Dino, atual vice-campeão do mundo, e estrela do esporte em todo o mundo e Everson Costta, nascido em Plácido de Castro, que faz sua estreia na competição, quem mostrou a preparação dos últimos dias em suas redes sociais.

Ao todo, são 11 categorias na disputa, entre masculinas e femininas, com premiação de quase R$ 9 milhões.

As categorias são divididas em Fitness, 212, Figure, Women’s Physique, Mr. Olympia (Open Bodybuilding), Ms. Olympia, Wellness, Classic Physique, Men’s Physique, Bikini e Wheelchair Olympia.

Além dos dois acreanos, o Brasil terá outros 46 participantes, sendo 29 homens e 19 mulheres do país, com representação em dez das 11 categorias do evento.