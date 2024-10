Ifac abre processo seletivo para contratação de professor substituto no Campus Rio Branco

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (Ifac) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado destinado à contratação de um professor substituto para o Campus Rio Branco. A contratação visa atender à necessidade temporária de excepcional interesse público da instituição.

A vaga disponível é para o cargo de professor de ensino básico, técnico e tecnológico (20 horas semanais), com especialização em ciências sociais ou sociologia. O profissional contratado desenvolverá atividades de ensino, pesquisa e extensão, com a possibilidade de também participar de comissões, projetos e outras atividades acadêmicas e administrativas, conforme as necessidades da instituição.

O professor substituto atuará nos turnos diurno e/ou noturno, podendo ser escalado também aos finais de semana, pontos facultativos e feriados. A remuneração inicial será de R$ 2.437,59, com adicionais conforme a titulação, podendo chegar até R$ 3.839,21 para doutores. Além do vencimento básico, o contratado terá direito a benefícios como auxílio alimentação R$ 500,00, auxílio transporte e auxílio pré-escolar para dependentes.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pessoalmente pelo candidato ou por procurador, mediante entrega dos documentos exigidos. Entre os documentos necessários estão diplomas de graduação e pós-graduação, currículo e certificados de experiência profissional na docência.

O prazo para a entrega da documentação no Campus Rio Branco vai até o dia 19 de outubro de 2024, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h. Não será aceita inscrição via postal ou meios eletrônicos.

