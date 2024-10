Homem se desespera ao ver “seu ganha pão” sendo apreendido pela polícia: “Pelo amor de Deus”; VÍDEO

A dor e a revolta de um baiano contra agentes da Transalvador e da Polícia Militar, está causando comoção nas redes sociais. Sem muitas informações, um vídeo que tem apenas gritos de um trabalhador, que implora para que seu veículo não seja apreendido, pois é o seu “ganha pão”, tem circulado pelas redes sociais nesta quarta-feira (09).

Uma Kombi, visivelmente velha, com vidros quebrados e pintura arranhada, é empurrada pelos agentes até o guincho, enquanto o proprietário, Ademilton Lima, de 52 anos, relata a sua vida numa tentativa frustrada de sensibilizar aqueles servidores. No vídeo, o homem negro, está trajando vestes simples, chinelo de dedo, pochete e tem as mãos sujas de graxa.

“É um crime pegar um trabalhador que acorda às quatro horas para rodar na feira. Tanto assalto, tanto roubo, tanta morte, e ninguém corre atrás, vem atrás de cidadão. Isso é um crime. O carro com cinto, ‘pneus bom’, carro em dias. Tem necessidade ‘dos caras’ fazer isso? Tem necessidade, rapaz? Pelo amor de Deus, não pode existir isso, não. Isso é uma agressão ao ser humano, isso é meu ganha pão”, esbraveja o homem.

Que ainda continua: “Eu nunca entrei numa delegacia, nem para dar queixa de ninguém, quanto mais por uma coisa errada. Isso é uma agressão. Eu acordo quatro horas, eu tô desempregado (…) e vão levar meu ganha o meu pão. Meu Deus, meu pai, eu não sei o que eu vou fazer, meu Deus. Eu tenho 52 anos, eu não arranjo emprego. Eu não fiz nada, eu só fiz encostar ali ‘pra’ consertar o carro, não deixe levar, não. Não deixe levar, não”, implora o trabalhador.

Enquanto isso, o responsável pela gravação, que ainda não foi identificado, percebe a aproximação de um agente da Transalvador que havia acabado de sacar um spray de pimenta e se afasta, com receio do que pode acontecer. Os demais agentes, tanto de trânsito, quanto da PM, que pela inscrição na viatura, pertencem ao Esquadrão Águia, nada fazem, apenas observam a cena.

O cinegrafista amador também mostra o entorno, de modo que é possível perceber que a apreensão fez parte de uma blitz, onde outros veículos foram guinchados, principalmente motos. Além disso, adesivos de candidatos a vereança de Salvador, colados nas paredes, indicam que a situação ocorreu recentemente.

Em áudio enviado à redação do BNews, uma pessoa que conhece o trabalhador confirma a versão dada por ele. “Há muitos anos ele leva meu time ‘pra’ jogar. Cobra baratinho porque é projeto social. Muitas viagens ele faz. Leva os ambulantes para a Fonte Nova e Barradão. É um guerreiro”.

A reportagem entrou em contato com a Transalvador para saber o que motivou a apreensão do veículo, mas até a publicação dessa matéria o órgão não respondeu. O espaço segue aberto.

Fonte: BNEWS