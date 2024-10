Homem entra atirando em shopping, deixa dois feridos e morre em fuga; vídeo

Um homem entrou atirando em um shopping da cidade de Guarapari (ES), baleou duas pessoas e morreu durante a fuga na tarde desta quinta-feira (10), segundo a Polícia Militar.

O que aconteceu

O crime foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o homem disparando contra uma das vítimas ainda na calçada, em frente ao shopping. O alvo corre e entra no estabelecimento comercial, sendo seguido pelo atirador. As imagens mostram que pessoas que estavam no local se assustam e correm.

Duas pessoas foram baleadas. O homem baleado que tentou se esconder no shopping foi socorrido pelo Samu para o Hospital de Urgência e Emergência de Vitória. Uma segunda vítima, que trabalha no shopping, foi ferida por disparos no joelho direito. O funcionário foi encaminhado para a UPA do Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, para retirada do projétil. Não há informações sobre o estado de saúde dos baleados.

A Polícia Militar foi acionada. Agentes foram até o shopping para verificar a informação de que disparos de arma de fogo teriam sido efetuados no interior de um shopping no centro de Guarapari.

O atirador fugiu do local do crime em um moto, mas morreu durante perseguição. De acordo com a PM, o autor dos disparos foi localizado em fuga pela rodovia do Sol, na área da 13ª Companhia Independente, região de Interlagos, em Vila Velha. O suspeito não teria obedecido à ordem de parada dos militares e, por estar em alta velocidade, perdeu o controle da motocicleta, e caiu na pista. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o indivíduo já estava morto.