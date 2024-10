Gladson Cameli inaugura Casa do Artesanato Acreano, em Rio Branco

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), em parceria com a Fundação Elias Mansour (FEM), reinaugurou a Casa do Artesanato Acreano nesta quinta-feira, 10, na Galeria Juvenal Antunes, localizada na Gameleira, na capital acreana.

De acordo com o governador Gladson Cameli, o artesanato acreano é um patrimônio do estado, e mostra a riqueza da cultura do Acre.

“É notória a qualidade dos produtos de artesanato acreano. É uma oportunidade para os turistas que gostam desse trabalho, e para os nossos artesãos, que vão poder ter emprego e renda. São oportunidades de trabalho que mostram o potencial desse rico estado”, disse.

Secretário de Estado de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias pontuou a qualidade do artesanato acreano. Foto: José Caminha/Secom

O artesão Francisco Ramalho explica que o novo local é uma conquista concretizada por meio da Sete e da FEM, que tem dado apoio para a categoria.

“A expectativa de venda é enorme. O novo espaço valoriza a nós, artesãos, que precisávamos expor nossos produtos”, frisou.

A instituição, que antes se localizava no Parque da Maternidade, passa a funcionar no prédio da FEM, na Gamaleira, com atendimento de segunda à sexta das 8h às 17h.

“É a reinauguração da Casa do Artesanato nesse local histórico [Gameleira]. Temos espaço para mais artesãos. Nosso objetivo foi justamente agregar esse espaço [Casa do Artesão] em um ambiente turístico, potencializando o empreendedorismo”, explicou o titular da Sete, Marcelo Messias.

A Casa do Artesanato visa comercializar produtos do artesanato florestal, como sousplats, joias, sapatos, copos, entre outros objetos que destacam a riqueza da cultura acreana.

A vice-governadora Mailza Assis também prestigiou a solenidade e enalteceu o trabalho realizado pela Sete e pela FEM, de expor o Acre ao mundo.

“Nosso artesanato valoriza nossa cultura e aqui nesse prédio histórico da FEM mostra a visão sensível do presidente Minoru Kinpara e do secretário Marcelo, fortalecendo nossos artesãos”, falou.

O presidente da FEM, Minoru Kinpara, não pôde estar presente e foi representado por Júnior Chaves.

O que disseram

“Agradeço ao professor Minoru Kinpara, por ceder esse local para atender os artesãos. Estamos com uma procura grande nesse espaço, que agrega mais de 70 expositores”, Risoleta Queiroz, coordenadora do Artesanato da Sete.

“Isso aqui é uma porta que se abre para nós. Temos um local atraente e bem posicionado para expor os nossos produtos”, André Luiz Torres, artesão.