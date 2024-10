Divulgado local de prova discursiva para concurso de auditor do TCE/AC

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) divulgou nesta semana os locais de prova para a etapa discursiva do concurso público de auditor do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC). Os candidatos podem consultar as informações sobre o local e horário das provas no site oficial da instituição.

A prova discursiva é uma das etapas mais importantes do certame, que oferece vagas para o cargo de auditor, uma das funções de maior responsabilidade no tribunal. Nesta fase, os candidatos serão avaliados com base em sua capacidade de argumentação, domínio da norma culta da língua portuguesa e conhecimento técnico sobre temas relacionados à auditoria pública.

A aplicação da prova discursiva está prevista para o dia 13 de outubro de 2024, em dois períodos: o primeiro começará às 8h30, com duração de quatro horas, e o segundo, às 15h30, também com quatro horas de duração, ambos seguindo o horário local.

Os candidatos convocados devem comparecer ao local designado munidos de caneta esferográfica preta em material transparente, comprovante de inscrição e documento de identidade original. O não comparecimento à prova discursiva resultará na eliminação do concurso.

Clique aqui e confira seu local de prova