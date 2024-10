Custo para se construir sobe 0,01% e Acre tem 3o metro quadrado mais caro do País

O Índice Nacional da Construção Civil (SINAPI) que mede o custo para se construir, variou 0,01% no Acre em setembro, bem menos que a média nacional de 0,35%. Assim, o custo do metro quadrado no Acre está em R$1.951,21 para se construir. Esse valor só é menor que o de Santa Catarina (R$2.012,88) e do Rio de Janeiro (R$1.959,49). Os dados são do IBGE.

Em nível nacional, o percentual acabou ficando 0,28% abaixo do índice de agosto (0,63%). O acumulado nos últimos 12 meses foi de 3,46%, resultado acima dos 3,12% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. O índice de setembro de 2023 foi de 0,02%.

O custo nacional da construção, por metro quadrado, passou de R$ 1.767,09 em agosto para R$ 1.773,20 em setembro, sendo R$ 1.019,25 relativos aos materiais e R$ 753,95 à mão de obra.

A parcela dos materiais com taxa 0,49%, apresentou pequena queda em relação ao mês anterior (0,50%), 0,01 ponto percentual. Comparado a setembro de 2023 (-0,22%), houve alta de 0,71 ponto percentual.

Já a mão de obra, com índice 0,16%, e nenhum acordo coletivo observado no mês, registrou queda tanto em relação a agosto (0,81%), quanto a setembro do ano anterior (0,36%), 0,65 e 0,20 pontos percentuais, respectivamente.

Os acumulados de janeiro a setembro foram: 1,75% (materiais) e 4,66% (mão de obra). Já os acumulados em doze meses ficaram em 2,13% (materiais) e 5,32% (mão de obra), respectivamente.

