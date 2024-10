Conheça a programação especial para crianças no Museu dos Povos Acreanos e Via Verde Shopping

A Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) realizará uma programação especial, em Rio Branco, voltada para as crianças, com atividades no Espaço Cultural da Calma, no Via Verde Shopping, na sexta-feira, 11, das 17h às 19h, e no Museu dos Povos Acreanos (MPA), no sábado, 12, e no domingo, 13, a partir das 16h30.

No Espaço Cultural da Calma, que atende especialmente crianças com transtorno do espectro autista e condições afins, haverá a presença do Palhaço Peteleco, brincadeiras interativas, pintura facial e esculturas em balão, como parte das comemorações.

A coordenadora do espaço, Eloilma Lima, explica que a principal função do evento é promover a inclusão e refletir sobre as experiências específicas das crianças atípicas.

“Reconhecer essas especificidades é reconhecer o sujeito em sua globalidade. Nesse sentido, o dia 12 de outubro nos faz parar, pensar e juntos aproveitarmos da melhor maneira possível esse dia com cada um deles”, destaca.

No Museu dos Povos Acreanos, a programação também promete encantar o público infantil, unindo literatura e cultura. A contação de histórias será uma das atrações principais, com o objetivo de desenvolver uma conexão entre a cultura e o universo infantil.

Laís Alice de Albuquerque, responsável pela produção de eventos no MPA, ressalta a importância da participação da instituição em datas comemorativas como o Dia das Crianças.

“Para as crianças, é importante participar de atividades em espaços culturais, principalmente museus. Isso ajuda na construção do senso crítico e no contato com sua própria história e cultura”, afirma.

Ambos os eventos têm entradas gratuitas e ajudam a promover atividades que resgatam a essência da infância. O governo do Acre, por meio da FEM, reafirma seu compromisso com o desenvolvimento integral das crianças, oferecendo oportunidades de expressão criativa, aprendizado e diversão. A iniciativa voltada ao público infantil contribui para a formação de indivíduos mais conscientes, engajados e conectados com suas raízes culturais.

Um conto de fadas nem tão de fadas assim

As atrizes Marina Luckner e Núbia Alves interpretam as bruxas Meri e Lu, na contação de história “Um conto de fadas não tão de fadas assim”. O evento é financiado pelo Edital 14/2023 de Arte e Patrimônio, por meio da Lei Paulo Gustavo, do governo federal.

Cansadas de só se darem mal nas histórias, as personagens e narradoras vão contar as suas versões dos contos de fadas, trazendo uma visão diferente dos clássicos infantis, além levar a conscientização sobre alguns temas e, principalmente, sobre a importância da leitura.

“É uma apresentação para toda a família se divertir e poder rir dessas bruxas atrapalhadas. Esperamos que todos possam aproveitar esse momento de diversão com as aventuras de Meri e Lu”, acrescenta Marina.