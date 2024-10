“Condenado em praça pública”: Vaza áudio de Alexandre Correa após agressão contra Ana Hickmann; ouça

Alexandre Correa diz tem provas de que Ana Hickmann o traiu com Edu Guedes — Foto: Instagram

O Portal Leo Dias teve acesso a mais um áudio que pode complicar a vida de Alexandre Correa, quase um ano depois do caso de agressão do empresário contra Ana Hickmann.

Em um áudio, gravado no dia da agressão, 11 de novembro de 2023, Correa alegou estar preocupado com o vazamento do boletim de ocorrência e afirma que seria “condenado em praça pública como o cara que lesionou Ana Hickmann”.

“Acabou com a minha vida, simplesmente. Esse B.O vai vazar e eu vou ser condenado em praça pública como o cara que lesionou corporalmente a Ana Hickmann. Tá tudo certo”, destacou ele na gravação.

Fonte: BNEWS