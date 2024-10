Comércios de Rio Branco e Cruzeiro do Sul passam por fiscalização antes do Dia das Crianças

Com a aproximação do Dia das Crianças, o Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) do Acre reforçou nesta quinta-feira, 10, as ações de fiscalização em Rio Branco e em Cruzeiro do Sul, as duas maiores cidades do Estado. O aumento nas vendas, impulsionado por promoções e pela expectativa de crescimento de até 67% no comércio local, conforme pesquisa da Fecomércio, motivou o órgão a intensificar a vigilância nas lojas.

Durante este período, o Procon estará verificando a precificação correta dos produtos, a adequação nas formas de pagamento, e se as políticas de troca estão claras e acessíveis ao consumidor. Outro ponto importante é a certificação dos brinquedos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Produtos que não atendem aos padrões de segurança ou que não possuem o selo do Inmetro podem ser retirados das prateleiras.

“Nosso foco é garantir que os consumidores estejam protegidos durante essa época de grande movimentação no comércio. Estamos monitorando se os produtos estão devidamente precificados e se as regras de troca e devolução estão sendo cumpridas”, afirmou a diretora-presidente da autarquia, Alana Albuquerque em entrevista à Rede Amazônica/Acre.

Além da fiscalização tradicional, o Procon está incentivando os próprios consumidores a atuarem como fiscais. “Se você encontrar algum produto que não esteja com o selo do Inmetro ou sem as informações adequadas, entre em contato com o Procon ou o IPEM. Juntos, podemos garantir que as lojas estejam dentro da legalidade e que os produtos ofereçam a segurança necessária para as crianças”, orientou a diretora-presidente do órgão.