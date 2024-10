O Serviço Social do Comércio no Acre– Sesc no Acre abriu inscrições para processo seletivo com a finalidade de preencher vagas efetivas nos cargos de Analista de Infraestrutura de TI e Redes e Analista de Sistemas na cidade de Rio Branco.

O presente Processo Seletivo tem como objeto recrutar e selecionar candidatos para provimento de vaga(s) na Sede Administrativa em Rio Branco (AC).

As inscrições serão realizadas no período de 10/10/2024 até às 23h59 do dia 11/10/2024, exclusivamente através do endereço eletrônico http://send3.sescacre.com.br/site/pss, cabendo ao candidato certificar-se previamente de que preenche todos os requisitos exigidos para a função pretendida.

São ofertadas vagas para cargo Analista de Infraestrutura de TI e Redes e Analista de Sistemas, com salários de R$ 6.295,00 + benefícios. (Vale alimentação, plano de saúde, entre outros benefícios. Edital completo no link: http://send3.sescacre.com.br/site/pss