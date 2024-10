Ufac lança seletivo para formação de cadastro de reserva de professor substituto

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), divulgou nesta quarta-feira, 9, o processo seletivo simplificado para a formação de cadastro de reserva de professores substitutos.

As inscrições estarão abertas exclusivamente pela internet, através do endereço eletrônico, das 12h do dia 09 de outubro até às 23h59min do dia 16 de outubro de 2024. A taxa de inscrição é de R$ 80,00.

O processo seletivo destina-se à contratação de professores para o Campus Universitário de Rio Branco, nas seguintes áreas: Economia. Ao todo, são oferecidas 06 vagas, com a divisão entre as cotas de ampla concorrência, pessoa com deficiência e negros, conforme especificado no edital.

As avaliações dos candidatos ocorrerão entre os dias 28 de outubro e 04 de novembro de 2024, de forma presencial. O prazo de validade do certame é de um ano, podendo ser renovado por igual período.

A remuneração dos professores substitutos será composta pelo vencimento básico, acrescido do auxílio alimentação, e poderá variar conforme o nível de titulação do candidato e a carga horária. Para jornadas de 20 horas semanais, os vencimentos iniciais variam de R$ 2.937,59 a R$ 4.339,21, enquanto para as de 40 horas, os valores vão de R$ 4.412,63 a R$ 7.356,02.