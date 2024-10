Na região Norte, quase 13 milhões de eleitores foram às urnas neste domingo (06) para escolher os prefeitos e vereadores dos próximos quatro anos. Boa Vista, Macapá e Rio Branco reelegeram os atuais chefes do executivo

Na capital de Rondônia, Boa Vista o candidato Arthur Henrique do MDB foi reeleito com 75% dos votos.

Outro reeleito é Dr. Furlan do MDB que vai ficar mais quatro anos a frente da prefeitura de Macapá no Amapá. Ele conquistou 85% dos votos válidos. Antônio Paulo de Oliveira Furlan nasceu em San José, na Costa Rica, quando os pais se mudaram do Brasil para estudar, mas como é filho de brasileiros, também é considerado um cidadão do nosso país.

E em Rio Branco no Acre, o atual prefeito, Tião Bocalom, foi reeleito após obter 54% dos votos. Professor de matemática, Tião tem 71 anos e já foi prefeito da cidade de Acrelândia e secretário estadual de Agricultura do Acre.

No Pará, Belém foi a primeira capital com segundo turno definido no país. Os candidatos Igor Normando do MDB e o Delegado Eder Mauro do PL vão disputar o cargo executivo da capital. Igor saiu na frente com 44% dos votos e Eder ficou com 31%.

Em Manaus, o segundo turno será disputado por David Almeira, do Avante, e Capitão Alberto Neto, do PL. Almeida teve 32% dos votos válidos, contra 24% de Alberto Neto. David Almeida, de 55 anos, é o atual prefeito de Manaus e busca a reeleição.

Os candidatos Janad Valcari, do PL, e Eduardo Siqueira Campos, do Podemos, vão disputar o segundo turno em Palmas no Tocantins. A candidata do PL teve 39% dos votos válidos, contra 32% do adversário do Podemos.

Em Porto Velho, Mariana Carvalho, do União, e Leo, do Podemos, avançam para o segundo turno no dia 27 de outubro. A candidata à prefeitura de Rondônia conseguiu 44% dos votos válidos e o candidato Leo ficou com 24%.