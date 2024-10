Rio Acre sobe quase 20 centímetros em um dia na capital

As chuvas na bacia do Rio Acre finalmente surtiram efeito no nível do manancial na capital acreana. Conforme medição da Defesa Civil nesta quarta-feira, 9, o aumento, em apenas 24 horas, foi de 19 centímetros.

Ontem (8), a medição apontava 1,29m. Já hoje o nível do Rio é de 1,48m.

A subida é significativa, principalmente nesta época, onde a pouca profundidade tem dificultado a navegação de barcos que escoam a produção ribeirinha e aumenta a dificuldade para a captação de água.

Em setembro, o Rio Acre chegou a 1,23m, a menor cota já registrada em toda a história de Rio Branco.