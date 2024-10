Qualidade do ar melhora na maioria do Acre mas rios mantém níveis críticos

A qualidade do ar melhorou em várias cidades do Acre, segundo a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), que produz diariamente boletim do nível dos rios, qualidade do ar e previsão do tempo. O nível dos rios segue crítico em vários pontos.

Veja os dados desta quarta-feira, 9 de outubro:

Observação: Os dados podem sofrer alteração, dependendo do horário em que são analisados.

Nível dos rios

Monitoramento hidrometeorológico dos principais rios e afluentes do Acre.

Bacia do Rio Acre

Nível Nível

(8/10) (9/10)

2,10 2,08 – Aldeia dos Patos

2,80 2,79 – Assis Brasil 🔴

0,58 0,57 – Brasileia

1,22 1,23 – Xapuri 🔴

2,52 2,50 – Colônia Dolores (Xapuri) 🟡

1,28 1,11 – Capixaba 🔴

1,29 1,47 – Rio Branco 🔴

0,40 0,37 – Espalha 🔴

1,65. 1,63 – Porto Acre 🔴

1,04 0,98 – Riozinho do Rola🔴

Bacia do Rio Abunã

Nível Nível

(8/10) (9/10)

1,82 1,76 – Plácido de Castro🔴

Bacia do Rio Purus

Nível Nível

(8/10) (9/10)

2,52 2,53 – Manoel Urbano 🟡

1,29 1,21 – Santa Rosa do Purus 🟠

0,45 0,45 – Sena Madureira 🔴

Bacia do Rio Tarauacá-Envira

Nível Nível

(8/10) (9/10)

3,86 3,88 – Feijó

Bacia do Rio Juruá

Nível Nível

(8/10) (9/10)

5,07 4,96 – Cruzeiro do Sul

1,35 1,33 – Ponte do Liberdade 🟡

SD SD – Porto Walter

SD SD – Marechal Thaumaturgo

Legenda – cota de observação: AZUL; cota de atenção: AMARELO; cota de alerta: LARANJA; cota de alerta máximo: VERMELHO.

Fonte: Gestor Plataforma de Coleta de Dados (PCD) – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec) e Coordenadorias Municipais de Defesa Civil (Comdec).

Qualidade do ar

Média diária Raw PM2.5 (LRAPA) μg/m³

Média recomendada por dia pela Organização Mundial da Saúde (OMS): 15μg/m³

Legenda – Concentração de material particulado (μg/m³)

BOA (0 – 25 μg/m³): VERDE 🟢;

MODERADA (25 – 50 μg/m³): AMARELO🟡;

RUIM (50 – 75 μg/m³): LARANJA🟠;

MUITO RUIM (75 – 125 μg/m³): VERMELHO🔴;

PÉSSIMA (> 125 μg/m³): ROXO 🟣.

Baseado no Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama/Brasil) Nº506/2024.

Município – Média do Dia – Status da Qualidade

Porto Acre – 43,09 μg/m³ – 🟡

Rio Branco – 28,79 μg/m³ – 🟡

Epitaciolândia – 25,31 μg/m³ – 🟡

Brasileia – 23,90 μg/m³ – 🟢

Xapuri – 23,82 μg/m³ – 🟢

Cruzeiro do Sul – 17,05 μg/m³ – 🟢

Assis Brasil – 15,74 μg/m³ – 🟢

Jordão – 12,42 μg/m³ – 🟢

Sena Madureira – 9,28 μg/m³ – 🟢

Santa Rosa do Purus – 8,58 μg/m³ -🟢

Manoel Urbano – 5,68 μg/m³ – 🟢

Tarauacá – 4,08 μg/m³ – 🟢

Feijó – 2,61 μg/m³ -🟢

Previsão do tempo

Quarta-feira, 9

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que nesta quarta-feira, 9, as condições que promovem áreas de instabilidade sobre o Acre continuarão atuando.

O aumento da nebulosidade e a ocorrência de chuvas de forte intensidade e curta duração estão associados à convergência de umidade vinda do Norte da Amazônia. Dessa forma, em todo o estado, o tempo será de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas em áreas isoladas durante a tarde e início da noite.

A umidade relativa do ar ficará próxima de 100% no início da manhã e em torno de 40% à tarde. Em Tarauacá, a temperatura mínima deverá ser de aproximadamente 22°C, com máxima de 34°C.

Fonte: Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Cencipam).