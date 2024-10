Prefeito de cidade aposta três carros de luxo em vitória do sucessor e perde disputa; assista

O prefeito da cidade Morada Nova, do Ceará, Wanderley Nogueira (PT), apostou três carros de luxo na vitória do seu sucessor nas eleições do município, Marquinho da Ana (PT), e acabou perdendo a disputa.

De acordo com informações divulgadas pelo portal ‘Diário do Nordeste’, o prefeito apostou três carros do modelo Hilux 2022, ambos avaliados em R$ 226 mil, cada um. Sendo assim, o gestor municipal teve um prejuízo de mais de R$ 700 mil.

Nas eleições, o resultado não foi nada favorável para Wanderley. Seu sucessor, Marquinho da Ana, obteve 48,33% dos votos válidos, enquanto a candidata Naiara Castro (PSB), venceu com 50,88% dos votos válidos e se tornou a mais nova prefeita da cidade.

A aposta foi feita entre Wanderley e o vereador eleito Weder Basílio (PP). Logo depois do resultado das eleições, no último domingo (06), Basílio fez questão de ir buscar os carros na mão do prefeito. O registro foi compartilhado nas redes sociais.

Fonte: BNEWS