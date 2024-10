PP conquista quase 30% das 241 vagas de vereador no Acre; Rodrigues Alves não elegeu

Os resultados das eleições do último domingo, 6, mostram o Partido Progressistas (PP), liderado pelo governador Gladson Cameli como, disparado, o maior vencedor nas urnas.

Além de conquistar 14 das 22 prefeituras, entre elas, os maiores colégios eleitorais como Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Brasileia e Sena Madureira, o partido também conquistou o maior número de vagas na disputa pelo cargo de vereador em praticamente todos os municípios.

Das 241 vagas disputadas em todo o Acre, o PP elegeu 69 vereadores, o que representa quase 30% do total de cadeiras nas 22 câmaras legislativas municipais.

Além do número expressivo de eleitos, o partido também conseguiu a maior bancada em praticamente todos os municípios. Em 19 deles, tem o maior número de vereadores isolado ou dividindo o posto om outro partido.

Em Rio Branco, capital que concentra metade do eleitorado acreano, foram 6 vagas, o que representa 28,57%. Já em Cruzeiro do Sul, conseguiu mais de um terço, elegendo 5 dos 14 vereadores.

Rodrigues Alves foi o único município do estado onde o Progressistas não elegeu nenhum vereador.

A segunda maior bancada do estado ficou nas “mãos” do União Brasil e do Republicanos, os dois partidos conseguiram eleger, cada um, 28 vereadores.

Desconhecido PRD elege dois vereadores no Vale do Juruá

O Partido Renovação Democrática (PRD) foi o caçula destas eleições. A sigla surgiu da fusão do Patriota com o Partido Trabalhista Brasileiro e sua homologação aconteceu apenas em novembro do ano passado pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Mesmo assim, o partido elegeu dois vereadores no Acre, os dois em Rodrigues Alves. Curiosamente, foram os mais votados no domingo. Professor José Francisco se elegeu com 737 votos e Marcelo Silva ficou em segundo lugar com 682 votos.