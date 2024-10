Parceria do governo com Flamengo pode revitalizar a Arena da Floresta

O governador do Acre, Gladson Cameli, recebeu nesta terça-feira, 8, dirigentes do Clube de Regatas Flamengo em uma visita ao estádio Arena da Floresta, em Rio Branco. O encontro é um desdobramento de conversas iniciadas em agosto, durante a visita do governador ao Rio de Janeiro, onde se reuniu com o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. A principal pauta é a inauguração do estádio acreano com um jogo da equipe profissional do Flamengo, um sonho para os torcedores do estado.

Com cerca de 60% dos torcedores acreanos declarando sua paixão pelo Flamengo — incluindo o próprio governador — o evento promete ser um marco na história esportiva do estado. Cameli, empolgado com a proximidade da conclusão da obra agora para novembro, destacou a importância dessa parceria não apenas para o futebol, mas também para o fortalecimento da identidade cultural e esportiva do Acre.

Arena da Floresta se aproxima da conclusão

Segundo o secretário de Estado de Esporte e Lazer, Ney Amorim, o Arena da Floresta, que está com mais de 90% das obras concluídas, deve ser entregue no dia 14 de novembro, após um investimento de R$ 4,5 milhões do governo estadual. O estádio, que terá capacidade para 13.784 pessoas, passou por uma reforma completa para atender às normas de segurança e acessibilidade exigidas pelo Ministério do Esporte e pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Para o governador Gladson Cameli, a entrega da obra com esse grande evento não se limita à infraestrutura: “É uma demonstração do compromisso do Flamengo com o Brasil inteiro, e, para nós, uma oportunidade de reforçar as esperanças de quem sonha em ser um grande jogador profissional”. A gestão estadual quer transformar o esporte em uma ferramenta de desenvolvimento para a juventude acreana, oferecendo oportunidades tanto dentro quanto fora dos campos.

Ney Amorim reforçou o comprometimento do governo em garantir que tudo esteja pronto para o grande evento: “Todo mundo está muito ansioso. É uma obra feita com muita segurança, muitos detalhes, e hoje recebemos aqui a equipe do Flamengo para vistoriar as instalações. Isso só reafirma o compromisso firmado no Rio de Janeiro, com a diretoria do clube”.

Jogo do Flamengo e possíveis surpresas

A vinda do time principal do Flamengo ao Acre depende apenas da agenda da equipe, mas o clube está comprometido em realizar o evento ainda este ano, conforme afirmou Vitor Zanelli, vice-presidente de futebol de base e futebol feminino do Flamengo, acompanhado do diretor de relações institucionais e governamentais do Flamengo, Aleksander Santos. “A intenção é trazer não só o time profissional, mas também o sub-20 e a equipe feminina. Queremos aproximar o Flamengo de todos os seus torcedores, independentemente de onde eles estejam no Brasil”, disse Zanelli.

A visita ao Acre reforça a política do Flamengo de expandir sua presença nacional, levando seus ídolos para estados onde as partidas do clube raramente ocorrem. “Nós temos mais de 50 milhões de torcedores espalhados pelo Brasil. Todos merecem a chance de ver o time de coração de perto”, destacou Zanelli.

A logística já está sendo organizada, e o clube deve enviar, nas próximas semanas, uma equipe ao Acre para finalizar os preparativos técnicos e garantir que tudo esteja pronto para o jogo. A expectativa é de um estádio lotado, com mais de 13 mil pessoas, além da organização de telões no entorno para quem não conseguir ingressos.

Um evento histórico para o Acre

A realização do jogo, que marcará a inauguração do reformado estádio Arena da Floresta, será um momento de grande relevância não só para os amantes do futebol, mas para toda a população do Acre. O evento promete movimentar a economia local, atrair atenção nacional e consolidar o estádio como um espaço de práticas desportivas de alto rendimento.

O governador Gladson Cameli reiterou o compromisso da gestão com a conclusão da obra e com a realização do evento: “Estamos trabalhando com muito empenho para garantir que essa seja uma grande festa para os acreanos. A reforma do Arena da Floresta é uma vitória, e trazer o Flamengo para inaugurar o estádio é a cereja do bolo. Isso mostra nosso compromisso com o esporte, com a juventude e com o futuro do nosso estado”.

Modernização e sustentabilidade

A reforma da Arena da Floresta inclui uma série de melhorias para garantir que o estádio atenda aos padrões modernos de segurança, acessibilidade e eficiência energética. O gramado foi completamente trocado, as arquibancadas estão totalmente renovadas, e novos sistemas de iluminação em LED foram instalados. O projeto também inclui elementos de sustentabilidade, com o uso de grama sintética nos corredores, e o estádio foi pintado em tons de verde, em homenagem à floresta amazônica.

Com o Flamengo à frente do evento de inauguração, o Acre se prepara para um dos maiores acontecimentos esportivos de sua história. Para os torcedores flamenguistas e todos os apaixonados por futebol, a expectativa é de uma celebração inesquecível.