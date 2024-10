OUTUBRO ROSA: o alerta do governo para o diagnóstico precoce do câncer de mama no Acre

A vice-governadora do Acre e secretária de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Mailza Assis, participou, na manhã desta terça-feira, 8, em Rio Branco, da abertura da Campanha Outubro Rosa 2024 do Hospital de Amor (HA), em Rio Branco. Durante o evento, realizado no Centro de Prevenção, foi oferecido um café da manha às pacientes.

Nesta semana, o governo do Estado doou uma van para o Hospital de Amor com recursos do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). O veículo vai percorrer os municípios acreanos, assim como a carreta, para fazer rastreio e prevenção de câncer de boca e de pele.

O atendimento na unidade é de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, com demanda espontânea, ou seja, não precisa encaminhamento. Basta procurar o serviço com documento pessoal, cartão do SUS e comprovante de residência. Se tiver, é também importante que seja levada a última mamografia.

A vice-governadora disse que a Campanha Outubro Rosa é um mês de discussão sobre a saúde da mulher, e que cuidados devem ser tomados todos os dias. “É importante conscientizar sobre o câncer que mais mata no Brasil, que é o câncer de mama, mas que tem 90% de cura se for diagnosticado precocemente. Só depende de exames básicos, como mamografia e uma consulta com médico especializado. E nós conseguimos ofertar essa estrutura aqui no Hospital de Amor, no Centro de Controle Oncológico, e temos o Hospital do Câncer na Fundhacre, que trata com quimioterapia e radioterapia. Nossa gestão se preocupa com as mulheres, e essas parcerias são essenciais para a saúde de todas”, enfatizou.

A secretária adjunta de Estado de Saúde do Acre, Ana Cristina Moraes, fez um alerta às acreanas sobre a prevenção e diagnóstico precoce e incentivou a busca para realizar a mamografia. “Hoje nossos mamógrafos são digitais e o exame não dói. Se cuidem. É importante que faça o PCCU [Preventivo de Câncer no Colo do Útero] e o de mama, tipos de câncer que mais atingem as pessoas. Vamos manter a regularidade. Mulheres com mais de 40 anos não precisam de pedido médico. É só vir ao Hospital de Amor e Cecon fazer os exames. Os órgãos do Estado estão mobilizados para cuidar das pessoas”, disse.

A gerente-geral do HA, Ana Maria Negreiros, evidenciou que a estrutura oferecida pelo serviço é um estímulo na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de mama. “O Hospital de Amor tem a mesma estrutura do Hospital de Barretos, o maior da América Latina, inclusive com o mesmo mamógrafo para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Em cinco anos no Acre, já realizamos mais de 50 mil mamografias e mais de 60 mil preventivos de câncer de colo uterino”, informou.

De janeiro a outubro deste ano foram mais de 10.245 mamografias. No local, também são realizados os rastreios de câncer de pele e de boca, inclusive para homens.

Aos 32 anos, Naiara Pinheiro foi diagnosticada com câncer de mama. Moradora do bairro João Eduardo, hoje, aos 33, ela conta que está curada e a procura nos primeiros sintomas foi essencial.

Diagnosticada com câncer de mama, Naiara faz acompanhamento no Hospital de Amor e disse que diagnóstico precoce foi essencial para a cura. Foto: Clemerson Ribeiro/Anac

“Quero dizer a todas as mulheres: façam os exames com frequência. Câncer não é sentença de morte, mas a prevenção é vida. Não espere o sinal aparecer. Procurei ajuda nos primeiros sintomas e estou curada”, disse.

Nesta edição, a Campanha Outubro Rosa do HA fez uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e ofereceu corte de cabelo, maquiagem, manicure, pedicure e massagem para as pacientes que aguardam atendimento.

Parceria com Senac levou atividades de bem-estar às pacientes que aguardam atendimento. Foto: Clemerson Ribeiro/Anac

A sala de quimioterapia está em construção com uma emenda federal no valor de R$ 35 milhões. A previsão de entrega é de quatro meses e vai atender todo o estado.

“Logo, estaremos realizando a quimioterapia. Todos os pacientes que vão a Rondônia serão tratados aqui e não precisarão se deslocar até o estado vizinho”, informou a gerente Ana Maria.

Ala da quimioterapia está em construção. Foto: Clemerson Ribeiro/Anac

“Vocês não estão sozinhas”

A Campanha Outubro Rosa tem como público-alvo, em sua maioria, mulheres a partir dos 40 anos, tanto aquelas que tenham feito a última mamografia há um ano e precisam renovar, quanto aquelas que nunca fizeram o exame. Além disso, pessoas que tenham alguma alteração na mama, exemplo de um nódulo, podem ter acesso à consulta especializada com mastologista.