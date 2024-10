Mulher morre após queda de elevador residencial; veja o momento

A mulher morreu após a queda de um elevador em um prédio no bairro Higienópolis, no Centro de São Paulo | Bnews - Divulgação Reprodução/RecordNews

Uma mulher morreu após a queda de um elevador em um prédio no bairro Higienópolis, no Centro de São Paulo. O acidente ocorreu na tarde do dia (6) de agosto, quando ela entrou no elevador e apertou o botão para o quinto andar. O elevador passou direto até o sétimo andar, onde dois homens entraram. Ao descer novamente, o equipamento perdeu controle e despencou até o térreo.

Os outros dois homens que estavam no elevador foram socorridos com ferimentos graves e já receberam alta hospitalar. Adriana Maria de Jesus, de 45 anos, ficou internada por uma semana devido a várias fraturas e não sobreviveu aos ferimentos. O prédio tem mais de 60 anos e seu elevador nunca foi substituído, apenas recebeu manutenções obrigatórias ao longo dos anos.

A Secretaria de Segurança Pública informou que está investigando a morte como suspeita e coletando provas através da coleta de depoimentos das testemunhas presentes no momento do acidente.

Veja o vídeo:

Fonte: BNEWS