Manoel Urbano abre seletivo para contratação temporária de psicólogo

A Prefeitura de Manoel Urbano, por meio da Secretaria de Educação e Cultura, publicou nesta quarta-feira, 09, a abertura do processo seletivo simplificado para contratação temporária e formação de cadastro de reserva de psicólogo. A validade do processo seletivo será de um ano, podendo ser prorrogado por igual período.

A seleção destina-se a preencher uma vaga imediata, com salário de R$ 4.213,06, e criar um cadastro de reserva para outras duas vagas, caso seja necessário. Os profissionais selecionados irão atuar em jornadas de 40 horas semanais, colaborando com o desenvolvimento de ações psicopedagógicas que promovam a qualidade do ensino e das relações interpessoais nas escolas do município.

As inscrições serão realizadas nos dias 10 e 11 de outubro de 2024, na Secretaria Municipal de Educação, situada na Rua Valério Caldas de Magalhães, 296 – Centro, Manoel Urbano. O processo de inscrição exige a entrega de um formulário preenchido, juntamente com documentos pessoais e o currículo, dentro de um envelope lacrado. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

O processo seletivo será realizado em duas etapas: a primeira será uma análise curricular, com pontuação entre 0 e 50 pontos, e a segunda etapa será uma entrevista, também com pontuação de 0 a 50 pontos. A análise de currículo ocorrerá no dia 14 de outubro de 2024, enquanto as entrevistas estão previstas para o dia 23 de outubro de 2024, na Secretaria Municipal de Educação.

