A Energisa Acre está com vagas de emprego abertas nas áreas técnicas e administrativas para atuação em Rio Branco. As oportunidades são para os cargos de eletricistas, técnico de distribuição, técnico de operação, analista comercial, assistente de frota, além de 12 vagas para aprendizes, exclusiva para pessoa com deficiência (PCD).

Para se candidatar as vagas e/ou se inscrever no banco de talento, os interessados podem acessar as vagas na plataforma de carreiras da empresa: https://grupoenergisa.gupy.io/.

Na plataforma de recrutamento, os candidatos encontrarão informações detalhadas sobre cada posição, incluindo responsabilidades, atribuições, requisitos e qualificações necessárias. Além de oferecer salários compatíveis com o mercado, a Energisa destaca-se por proporcionar excelentes benefícios aos seus colaboradores, como planos de saúde e odontológico, auxílio academia, previdência privada, vale-alimentação e/ou refeição, auxílio creche, auxílio babá, auxílio pré-escola e auxílio educacional, reforçando seu compromisso com o bem-estar e desenvolvimento profissional de sua equipe.

