Divulgado resultado preliminar da prova de títulos do concurso do Detran

O Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (SEAD), publicou nesta quarta-feira, 09, o resultado preliminar da prova de títulos referente ao concurso público para cargos de nível superior do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC).

O resultado preliminar da prova de títulos segue os critérios estabelecidos no do edital. A lista inclui o nome dos candidatos, em ordem alfabética, as respectivas inscrições e as notas obtidas na avaliação. Os candidatos têm a oportunidade de consultar o resultado diretamente nos canais oficiais da SEAD e do Detran/AC e poderão apresentar recursos caso discordem da pontuação preliminar, conforme as regras do edital.

O candidato poderá consultar individualmente seu resultado da prova de títulos por meio de link disponibilizado no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br, na aba “Links”.

Quanto ao resultado preliminar da prova de títulos, divulgado, caberá interposição de recurso, que deverá ser protocolado em formulário próprio, por meio de link disponibilizado no endereço eletrônico no período da 0h00min do dia 10/10/2024 até as 23h59min do dia 11/10/2024, observado o horário oficial de Brasília (DF).

