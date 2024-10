Calor transforma bebê em figura assustadora em placa de loja no Japão; veja antes e depois

A placa da fachada de uma loja na província de Shiga, no Japão, se transformou totalmente após anos exposta ao sol. O que era antes a imagem de um bebê fofo, agora parece a de um fantasma.

Ao portal japonês FNN, Masanao Itaya, o dono da loja Hangai Nagahama, conta que a mudança tem atraído muitos curiosos. Várias pessoas param em frente ao estabelecimento para tirar fotos da placa medonha.

Em junho de 2020, a imagem era a de um bebê. Com o passar do tempo e o calor, a tinta “estourou” e começou a manchar. Em setembro de 2023, os olhinhos e a boca da criança já estavam completamente escuros. Agora, o preto tomou conta da imagem, e a placa com a mensagem em japonês “temos muitas coisas boas e baratas” parece mais um convite sinistro. Veja o antes e o depois:

Masanao diz ainda que só notou o estrago da placa em agosto do ano passado e revelou ter ficado surpreso como ela se deteriorou rápido. Até pensou em trocá-la, mas o feriado de Obon – período dedicado a honrar os espíritos dos antepassados, se aproximou. “Pensei em deixar como está por um tempo, para que as pessoas possam aproveitar como uma experiência de terror de verão”, contou.

Com o sucesso inusitado que a loja conquistou, o bebê assustador permaneceu por lá e é até a capa do perfil do Instagram do estabelecimento, que tem quase 6 mil seguidores.