Acre tem três cidades entre as cinco mais poluídas do mundo nesta quarta (9)

A qualidade do ar no Acre continua crítica na maioria dos municípios monitorados nesta quarta-feira (9). Porto Acre, Xapuri e Rio Branco têm a terceira, quarta e quinta pior qualidade do ar no mundo, respectivamente, de acordo com os dados da plataforma IQAir, que mede a qualidade do ar em todo o planeta.

Segundo informações disponíveis nesta quarta, às 6h, Porto Acre apresenta classificação de “insalubre” com índice registrado de 58.2µg/m³ (microgramas de material particulado por metro cúbico). É o terceiro pior registro do mundo no horário consultado, atrás apenas de Beijing, na China; Baghdad, no Iraque.

Xapuri registrou ter 50.5µg/m³, o quarto maior do mundo, x10.1 acima do recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), recebendo a classificação de “insalubre para grupos sensíveis”, assim como Rio Branco, pior capital do Brasil em qualidade do ar e quinta pior cidade do mundo, com 44.9µg/m³.

Feijó, com 10.8µg/m³, e Cruzeiro do Sul com 13.2µg/m³ estão classificados como grau de poluição do ar moderada, e Manoel Urbano tem classificação “boa”, com 5.9µg/m³.

As informações foram consultadas às 6h desta quarta-feira (9) e são dinâmicas.