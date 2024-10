Acre já registra mais de 700 focos de queimadas em outubro

O monitoramento por satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) revela que, apenas nos primeiros dias de outubro, o Acre já contabilizou 791 focos de queimadas, superando o total registrado em todo o primeiro semestre, que teve 137 focos. No acumulado do ano, o estado já alcançou mais de 7.383 focos.

De acordo com o Inpe, uma parte significativa dos 791 focos de outubro foi registrada no dia 2. Entre os episódios, destaca-se um incêndio em uma área de mata na BR-364, próximo à Vila Custódio Freire, que começou na tarde de terça-feira, 1º de outubro.

O estado encerrou o mês de setembro com mais de 3,8 mil focos de queimadas, conforme o monitoramento do Inpe, superando em 25% o mesmo período do ano passado, que fechou com 3.075 focos.