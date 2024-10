Vídeo viraliza após idoso ser supostamente ‘resgatado em caverna’ na Índia aos 188 anos; conheça a real história

Viralizou nas redes sociais um vídeo no qual se via um homem de idade avançada supostamente sendo resgatado de uma caverna em Bangalore, na Índia. A grande surpresa veio quando ele mesmo teria dito: “Tenho 188 anos e até a morte me abandonou”. Como era de se esperar, a afirmação sobre sua idade desconcertou a todos, e deixou uma grande incógnita: por que ele teria ficado tanto tempo “preso” em uma caverna?

A primeira imagem do homem chocou o mundo, já que as pessoas desconheciam sua origem e as razões que o levaram a estar em tão precárias condições mesmo com a idade avançada. Além disso, muitos usuários começaram a se perguntar se o que ele dizia era realmente verdade, por isso decidiram investigar nas redes sociais sobre sua identidade.

Quem é o idoso?

Segundo informações da imprensa local, seu nome verdadeiro é Siyaram Baba. O homem é muito reconhecido nessa região da Índia, considerado um dos maiores sábios de Bangalore, um tipo de “santo”. As pessoas procuram por ele em busca de conselhos e conforto há décadas. Geralmente, a visita consiste em rezar e encontrar tranquilidade em suas palavras.

A tese de que ele teria sido “resgatado” de uma caverna, no entanto, é sensacionalista, e parte de um vídeo no qual o homem aparece sendo ajudado por várias pessoas, devido à idade avançada e visível estado de subnutrição.

Quantos anos o idoso tem?

Não há, portanto, elementos que comprovem que ele realmente tenha sido salvo. Além disso, a mídia local também nega que o homem tenha 188 anos — a especulação é que ele tenha entre 85 e 110 anos.

Ele até possui um perfil nas redes sociais, onde dá conselhos e mostra como vive sua vida na espiritualidade. Embora tenha sido filmado em aparente estado de desnutrição, nos vídeos observa-se que o homem tem uma casa e passa seus dias dedicados à leitura e ao conhecimento do mundo.