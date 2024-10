VÍDEO: Acrobata erra coreografia e despenca de altura de 6 metros em circo

Acrobata e parceiro não utilizavam equipamentos de segurança no momento da queda | Bnews - Divulgação Reprodução/TMZ

Um momento desesperador marcou uma apresentação em um circo em Kemorovo, na Rússia, no último sábado (5). A acrobata Valeriya Zapashnaya, de 34 anos, despencou de uma altura de 6 metros após cometer um erro na coreografia.

A profissional se apoiou no parceiro para que os dois começassem a girar enquanto eram puxados para o alto. No momento de dar um mortal para trás, Valeriya acabou caindo.

A dupla não usava cintos de segurança, o que fez com que a mulher fraturasse os braços, precisando passar por cirurgia. “Todos os artistas de circo trabalham sem equipamento de segurança. Este é um fator humano elementar, ela cometeu um erro no número”, disse o diretor do show, Yaroslav Zapashny.

Apesar do susto, a artista que pertence a uma família ligada ao mundo do circo há várias gerações, está em boas condições de saúde e “ansiosa para voltar ao trabalho”.

Fonte: BNEWS