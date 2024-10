Ufac abre inscrições para seleção de aluno especial no Mestrado em Artes Cênicas

A Universidade Federal do Acre (Ufac) anunciou nesta terça-feira, 08, abertura de inscrições para a seleção simplificada de aluno especial do Mestrado em Artes Cênicas, com ingresso previsto para o segundo semestre letivo de 2024. O edital foi divulgado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPEG) e o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Artes Cênicas (PPGAC).

Podem se candidatar à vaga portadores de diploma de graduação em qualquer área de conhecimento, obtido em instituições de ensino superior nacionais ou estrangeiras. Alunos regularmente matriculados em outros programas de pós-graduação também podem se inscrever.

As inscrições serão feitas exclusivamente por meio eletrônico, no período de 7 a 10 de outubro de 2024. Para participar, o candidato deve enviar a documentação exigida no edital, como cópia do diploma, RG, CPF, histórico escolar, currículo Lattes atualizado e uma carta de intenção explicando as motivações para cursar a disciplina escolhida.

A seleção permite a matrícula em apenas uma disciplina por semestre, e as aulas serão presenciais no campus de Rio Branco. O edital completo está disponível no site da instituição, e a inscrição implica a aceitação de todas as normas do processo seletivo.

Os documentos devem ser enviados até às 23h59 do dia 10 de outubro de 2024, conforme o horário do Acre.

edital-de-selecao