Saiba como será a etapa de Prova de Títulos do Concurso Público Nacional

Nesta quarta e quinta-feira, dias 9 e 10 de outubro, acontece a etapa de Prova de Títulos do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), o modelo inovador de seleção de servidores públicos criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI).

Os candidatos aos cargos que possuem essa etapa, tanto nos blocos de nível superior quanto no bloco de nível médio (bloco 8) devem enviar a documentação comprobatória exclusivamente pela área do candidato , no site do CPNU, mesmo local em que se realizou a inscrição.

A Fundação Cesgranrio, organizadora do certame, informará os candidatos habilitados para essa etapa, no extrato do resultado, no campo situação no cargo, por e-mail e whatsapp, para que realizem o envio dos documentos comprobatórios de titulação e experiência profissional. 45.082 candidatos estão habilitados a encaminhar títulos, excluídos os que fizeram a prova para o bloco 4, em atendimento à decisão liminar da Justiça do Distrito Federal, que suspendeu a divulgação do resultado das provas do bloco 4.

É importante ressaltar que os candidatos devem enviar os títulos para cada cargo habilitado, conforme os termos dos editais.

Quais candidatos devem enviar a documentação?

Todos os candidatos habilitados para a prova de títulos, tanto dos blocos de nível superior, quanto do bloco 8, de nível médio, que foram informados da convocação para a etapa da Prova de Títulos, deverão realizar o envio dos documentos comprobatórios na área do candidato , no site do CPNU.

Como enviar os documentos comprobatórios?

Os títulos deverão ser enviados exclusivamente via upload da imagem do documento original ou cópia autenticada em cartório, frente e verso, conforme as orientações dos editais do CPNU . Somente serão aceitos os documentos enviados nos formatos PDF, JPEG e JPG, no tamanho máximo de 2MB. O prazo para envio dos documentos inicia-se às 10h do dia 9/10 e termina às 23h59 do dia 10/10.

A prova de títulos é eliminatória?

A comprovação de títulos é apenas classificatória; portanto, a classificação do candidato pode mudar de acordo com a pontuação obtida na etapa. Os candidatos que não enviarem a documentação dentro deste prazo receberão nota zero nesta avaliação. Entretanto, a ausência de títulos não implicará na desclassificação do candidato, que manterá a pontuação obtida nas etapas anteriores do certame. A pontuação máxima na avaliação de títulos é de 10 pontos, mesmo que a soma dos valores dos títulos apresentados exceda esse limite.

Somente os títulos elencados no quadro de atribuição de pontos para a avaliação serão levados em conta, portanto, os diplomas ou declarações comprobatórias da escolaridade exigida como requisito básico para a titulação do cargo não serão considerados. Neste caso, a apresentação do diploma ou declaração comprobatória da escolaridade exigida como requisito básico para a titulação do cargo é obrigatória para a análise da experiência profissional do candidato.

A experiência profissional será pontuada com 0,5 ponto por ano completo, sem sobreposição de períodos de experiência.

Todos os documentos apresentados para fins de comprovação de experiência profissional deverão ser emitidos por uma autoridade competente do órgão ou empresa e conter a data de início e de término, se for o caso, do trabalho realizado. Produções acadêmicas, técnicas e/ou culturais especificadas nos editais também serão consideradas para se atingir a pontuação máxima de 10 pontos nesta etapa.

É fundamental a atenção em todo o procedimento, tendo em vista que após a conclusão do envio dos títulos não será possível realizar qualquer alteração, pois os documentos anexados serão encaminhados diretamente à Banca Examinadora.

Como acessar os resultados das provas do CPNU?

Já estão disponíveis para consulta na área do candidato as notas finais das provas objetivas e as notas preliminares das provas discursivas e da redação do CPNU. Reafirmando o compromisso com a transparência, presente ao longo de todo o certame, foi garantido aos candidatos acesso à imagem da sua prova discursiva ou redação. Para acessar a imagem da sua prova discursiva ou redação é preciso fazer o login na área do candidato , no site do CPNU, e clicar no menu “Interposição de recursos”. É nesse mesmo campo que o candidato poderá pedir revisão das notas das provas discursivas ou da redação. Também foi disponibilizado aos candidatos um extrato do resultado, com os detalhes das notas de cada uma das provas.

O prazo para a interposição de eventuais pedidos de revisão das notas preliminares das provas discursivas e da redação deverão ser realizadas até esta quarta-feira, 9 de outubro, em campo específico da área do candidato.

Foram divulgadas as notas dos blocos 1,2,3,5,6,7, de nível superior, e 8, de nível médio. Até o momento, por decisão liminar da Justiça do Distrito Federal, apenas a divulgação dos resultados das provas do bloco 4 está suspensa até uma nova decisão da justiça. Desse modo, os candidatos ao bloco 4 deverão aguardar para realizar o envio dos documentos comprobatórios da prova de títulos.