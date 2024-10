R$ 1,2 MILHÃO investimentos avançam e melhora nas vias do Parque Industrial de Rio Branco são realidade

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), concluiu na terça-feira, 8, as obras de recuperação das vias do Parque Industrial de Rio Branco. Com um investimento de R$ 1,2 milhão, foram executados serviços de pavimentação, tapa-buracos, limpeza, sinalização e roçagem.

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, ressaltou a importância das melhorias para o setor industrial: “Atendemos a uma determinação do governador Gladson Cameli, trabalhando para melhorar a mobilidade no Parque Industrial, fortalecendo as empresas ali instaladas e contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico do Acre”, destacou Sula.

A área beneficiada possui mais de 1.200 metros e abriga cerca de 40 empresas, que agora contarão com melhores condições de transporte de mercadorias. O objetivo é garantir o fluxo eficiente de bens e aprimorar a logística no setor industrial da capital.

Essas intervenções fazem parte de um termo de cooperação técnica firmado entre o Deracre e a Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), que também prevê melhorias nos parques industriais de outros municípios, como Brasileia, Epitaciolândia, Sena Madureira, Feijó e Cruzeiro do Sul.