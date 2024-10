Qualidade do ar é moderada na maioria dos municípios do Acre

A maioria das cidades do Acre com sensores de qualidade do ar apontam que, nesta terça-feira (8), a situação é moderada. Segundo o IQAir, plataforma que faz a apuração dos dados no mundo todo, apenas Tarauacá tem qualidade do ar classificada como boa.

De acordo com as informações da plataforma, o pior índice registrado nesta manhã é em Xapuri, com 33.7µg/m³ (microgramas de material particulado por metro cúbico), 6.7 vezes acima do limite recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Em seguida, Rio Branco aparece com 28µg/m³, 5.6 vezes acima do recomendado.

Cruzeiro do Sul indica ter 21µg/m³, 4.2 vezes acima do limite. Feijó marca 14.9µg/m³, e Manoel Urbano indica 11.2µg/m³.

Tarauacá é o único município a receber classificação de “boa” condição do ar, medindo 5.4µg/m³.