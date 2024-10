Parapentes se enroscam no ar e piloto morre após post relatando medo; VÍDEO

Imagens obtidas, nesta terça-feira (8), mostram o momento do acidente entre dois parapentes em Guarujá, no litoral de São Paulo. Um dos pilotos era o tatuador Lucas Ribeiro Macedo, que morreu após o acidente. Ele e outro homem, que também estava voando, sofreram a queda após colidirem ainda no céu (assista abaixo).

De acordo com a Polícia Civil, o acidente ocorreu nesta segunda-feira (7). Segundo o Corpo de Bombeiros, os homens saltaram do Morro do Maluf, também em Guarujá (SP), colidindo durante o voo e caindo em cima de um prédio no Centro.

Após isso, Lucas despencou novamente e morreu ao atingir o térreo. O outro envolvido era um instrutor, de 55 anos, que ficou enroscado nos equipamentos no topo do edifício. Ele foi socorrido pelos bombeiros e permanece internado no Hospital Santo Amaro.

“Um que se enroscou na parte superior ficou por ali mesmo e o segundo teve a queda livre até o solo”, explicou o tenente Felipe Brilhante, do Corpo de Bombeiros, em entrevista à TV Tribuna, afiliada da Globo.

Momento do acidente

No vídeo obtido pelo g1, é possível ver os dois despencando do céu. Eles estavam enroscados nos equipamentos um do outro, conforme relato do sobrevivente ao Corpo de Bombeiros após o resgate.

De acordo com o tenente Felipe Brilhante, o instrutor estava consciente ao ser socorrido e explicou que, ainda no início do voo, “trombou” com Lucas. Segundo o relato, ambos se “enroscaram” no ar e caíram em cima do edifício.

Nas imagens, é possível ouvir diversas testemunhas gritando enquanto os dois estavam despencando em alta velocidade. No início do vídeo, eles aparecem no céu, mas em menos de dez segundos, sofrem a queda.

Medo antes do voo

Lucas Ribeiro Macedo era tatuador e pilotava um dos parapentes. Ele gravou um vídeo minutos antes do acidente. Nas imagens, a vítima relatou que estava com medo porque não voava há quase um ano.

No boletim de ocorrência sobre o caso, obtido pelo g1, há o registro sobre Lucas Ribeiro ser piloto de parapente. “Já estou como? Todo me cagando, faz ‘mó’ tempo que não voo, barriga assim ó [mexendo], coração disparadíssimo, mas bora”, disse Lucas, no vídeo.

Nas redes sociais, ele também compartilhou com os seguidores que acordou “frio na barriga”. Apesar disso, ele disse que estava ansioso para praticar o esporte novamente. “Faz quase um ano que eu não voo”, complementou.