Notas e gabaritos finais do Concurso Nacional já estão disponíveis

No site do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) já estão disponíveis os gabaritos finais. E na área do candidato podem ser consultadas as notas finais das provas objetivas e as notas preliminares das provas discursivas e da redação. O CPNU, promovido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), foi realizado em 228 cidades e reuniu 970.037 pessoas para disputar 6.640 vagas em 21 órgãos da Administração Pública Federal.

Os gabaritos finais das provas objetivas do concurso, pós recursos, estão disponíveis na seção “ Caderno de provas e Gabaritos ” do site do CPNU. Após as análises dos recursos, a Fundação Cesgranrio, organizadora do certame, decidiu que, no turno da manhã, nos blocos (1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8) não houve questão anulada nem alteração de gabarito. Já no turno da tarde, nos blocos (1,2,3,5, 6, 7 e 8) não houve alteração de gabarito. Somente nos blocos 1,3 e 7, houve anulação de questões. Confira aqui as respostas aos recursos.

Os pontos relativos às questões anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que realizaram as provas desses blocos, conforme tipo de prova, e o edital do concurso.

Também estão disponíveis na seção “ Caderno de provas e Gabaritos ” do site do CPNU os padrões de respostas das provas discursivas, para os blocos de nível superior. Para o bloco de nível médio, não há padrão de resposta, pois os candidatos fizeram uma redação.

Para acessar os resultados das provas é preciso fazer o login na área do candidato , no site do CPNU, mesmo local em que a pessoa fez a inscrição. Reafirmando o compromisso com a transparência, que marcou todo o CNPU, os candidatos podem acessar a imagem da sua prova discursiva ou redação. Também está disponível aos candidatos um extrato do resultado , com os detalhes das notas de cada uma das provas. Esse documento possibilita a cada candidato entender a composição de sua nota.

O prazo para a interposição de eventuais pedidos de revisão das notas preliminares das provas discursivas e da redação deverão ser realizadas até esta quarta-feira, 9 de outubro, em campo específico da área do candidato.

Foram divulgadas as notas e gabaritos oficiais dos blocos 1,2,3,5,6,7, de nível superior, e 8, de nível médio. Até o momento, por decisão liminar da Justiça do Distrito Federal, apenas a divulgação dos resultados das provas do bloco 4 está suspensa até uma nova decisão da justiça.

Prova de Títulos

Os candidatos habilitados para a prova de títulos, tanto dos blocos de nível superior, quanto do bloco 8, de nível médio, foram informados da convocação para realizar o envio dos documentos comprobatórios no campo “situação do cargo” no extrato do resultado.

Conforme os editais, o envio dos documentos de titulação acadêmica e experiência profissional da etapa de avaliação de títulos deverá ser realizado na quarta e quinta-feira (9 e 10 de outubro).