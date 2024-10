Mesários que não receberam auxílio-alimentação devem procurar o Cartório Eleitoral

Os mesários que trabalharam nas eleições municipais do último domingo (6) e ainda não receberam o auxílio-alimentação devem procurar o Cartório Eleitoral para regularizar a situação.

Em nota emitida na tarde desta terça-feira, 8, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Acre informou que alguns pagamentos não foram processados devido a erros no CPF cadastrado para o recebimento via PIX.

Segundo o TRE, o atendimento será realizado entre os dias 9 e 11 de outubro, das 8h às 14h. Já em relação ao pagamento via PIX todos que estavam com o CPF cadastrado corretamente receberam o auxílio.