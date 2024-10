Inscrições abertas para curso “Justiça Restaurativa – Formação Prática”

As inscrições para o curso “Justiça Restaurativa – Formação Prática: Facilitadores em Processo de Círculo de Construção de Paz” se iniciaram nesta segunda-feira, 7, e vão até o dia 11 de novembro, às 23h59 (horário do Acre), no sistema EmeronWeb. Realizado pela Escola do Poder Judiciário do Acre (Esjud), a formação destina-se às aprovadas e aprovados no módulo teórico do curso. No total, estão sendo oferecidas 30 vagas.

As atividades ocorrem entre os dias 14 à 25 de outubro, presencialmente, no Fórum de Brasiléia, e será ministrada pelos servidores integrante do Núcleo Permanente de Justiça Restaurativa (NUPJR), Fredson Pinheiro e Mirlene Thaumaturgo, ambos especialistas em Gestão do Sistema Penitenciário e Direitos Humanos.

Ao final do curso, espera-se que as alunas e alunos sejam capazes de reconhecer a Justiça Restaurativa como instrumento de construção de valores e transformação social; assimilar a teoria, interpretar e vivenciar a aplicação prática dos Círculos de Construção de Paz; e desenvolver as competências necessárias para atuar como facilitadores.

Os inscritos que comparecerem a 75% da ação formativa receberão certificado de participação, com carga horária de 40h. Em caso de cancelamento da inscrição ou ausência na oficina, devem enviar e-mail à Gerência de Administração de Ensino (Geade), no endereço: geade@tjac.jus.br.