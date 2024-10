Homem é preso após vender filho de 11 meses por R$ 5 mil para fazer apostas online

Um homem, de 36 anos, foi preso nesta terça-feira após vender seu filho de 11 meses por cerca de R$ 5 mil em Tangerang, no oeste de Jacarta, capital da Indonésia. Identificado pelas autoridades como R.A., o suspeito usou o dinheiro da venda da criança para apostar em jogos de azar e comprar objetos pessoais. Os compradores também foram presos e, de acordo com a imprensa local, têm ligação com redes de tráficos de pessoas.

O chefe da polícia de Tangerang, Zain Dwi Nugroho, disse ao portal Kompas que o incidente foi relatado às autoridades pela mãe do bebê, que voltou do trabalho e não encontrou o filho.

— Ela pressionou R.A. para compartilhar o paradeiro do filho até que ele finalmente confessou que havia vendido a criança. Ela então o levou para fazer um boletim de ocorrência no Departamento de Polícia da cidade de Tangerang — explicou Nugroho.

Ao ser questionado pela polícia, o homem disse que teria vendido a criança para arcar com suas dívidas financeiras. No entanto, a investigação indicou que R.A. usou o dinheiro para fazer apostas online.

A Comissão Indonésia de Proteção à Criança (KPAI) condenou o incidente.