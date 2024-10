DPE divulga notas preliminares da redação em seletivo de estágio

A Defensoria Pública do Estado do Acre, por meio da Escola Superior (Esdpac), tornou público nesta terça-feira, 8, a divulgação das notas preliminares da prova de redação do 5º processo seletivo para estágio remunerado na área de Direito.

Os participantes que desejarem contestar suas notas têm o prazo entre os dias 08 e 09 de outubro de 2024 para apresentar recursos. Os recursos devem ser enviados exclusivamente para o e-mail esdpac@ac.def.br, conforme as orientações presentes no edital.

A resposta definitiva aos recursos será divulgada no dia 14 de outubro de 2024, junto com a nota final da prova de redação.

Os candidatos podem acessar suas notas preliminares através do site