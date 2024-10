Dia das Crianças: Inmetro reforça cuidados na compra de brinquedos

Com a proximidade do Dia das Crianças, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) faz um alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de seguir as recomendações de segurança ao comprar brinquedos. O Instituto destaca alguns cuidados para garantir a proteção infantil: adquirir brinquedos somente no comércio formal, observar a faixa etária indicada e verificar a presença do selo de identificação da conformidade do Inmetro na embalagem do produto são alguns cuidados essenciais.

“É fundamental adquirir brinquedos em estabelecimentos comerciais formais e garantir que eles possuam o selo do Inmetro. Além disso, é essencial respeitar a faixa etária recomendada para cada brinquedo, levando em conta o interesse e o nível de habilidade da criança”, destaca o coordenador substituto executivo e de gestão da Diretoria de Avaliação da Conformidade do Inmetro, Marcelo Monteiro.

Selo

É fundamental optar por brinquedos que apresentem o selo de identificação da conformidade do Inmetro. Este selo deve estar claramente visível, seja impresso na embalagem, gravado ou afixado diretamente no produto, e deve conter a marca e o logotipo do organismo acreditado pelo Inmetro que realizou a certificação.

O selo possui um número de registro, que pode ser conferido no site. Através desse site, os responsáveis podem verificar se o produto realmente corresponde ao selo exibido, evitando assim a aquisição de produtos com selos falsos ou enganosos.

Caso o brinquedo não apresente o selo, é importante entrar em contato com a Ouvidoria do Inmetro pelo site ou pelo telefone gratuito 0800 285 1818 (disponível apenas para chamadas de telefone fixo), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30.

Informações

Certifique-se de que o brinquedo apresenta informações essenciais, como data de fabricação, detalhes sobre o conteúdo, instruções de uso e montagem, eventuais riscos e o CNPJ e endereço do fornecedor. Esses dados devem estar em português e são importantes para garantir a responsabilidade do fabricante ou importador.

Faixa etária

Escolha brinquedos apropriados para a idade, interesse e nível de habilidade da criança. A faixa etária deve estar claramente indicada na embalagem. Para famílias com crianças de idades variadas, é importante garantir que os menores, especialmente os com até 3 anos, não tenham acesso aos brinquedos dos mais velhos, que podem conter partes pequenas ou cortantes que representam riscos de sufocamento.

Embalagem do Produto

Ao presentear uma criança, é essencial retirar a embalagem antes da entrega. Mantenha caixas e sacos plásticos fora do alcance, pois podem representar riscos de acidentes. A embalagem pode conter grampos, plásticos e fitas, que são elementos perigosos. Assim, é importante que um adulto remova todos esses itens antes de permitir que a criança brinque.

Leia atentamente as instruções de uso e compartilhe as informações com a criança. Além disso, a supervisão de um adulto durante a brincadeira é fundamental para garantir a segurança.

Relate acidentes ao Inmetro

O Inmetro monitora acidentes de consumo através do Sistema Inmetro de Monitoramento de Acidentes de Consumo (Sinmac). O Sinmac é alimentado pelos relatos dos consumidores e é fundamental para atualizar regulamentos e direcionar ações de fiscalização. Relatar acidentes ajuda a melhorar as medidas preventivas. Acesse o novo formulário do Sinmac para registrar acidentes de consumo.