De R$ 4,60 a R$ 9,89: veja quanto cada candidato a prefeito “pagou” por votos

Os candidatos a prefeito de Rio Branco gastaram, em 2024, de R$ 4,60 a R$ 9,89 por voto. O cálculo feito pelo ac24horas leva em conta os recursos e despesas registrados oficialmente até o dia 8 de outubro na plataforma divulgacandcontas.com, do Tribunal Superior Eleitoral.

Jenilson Leite, candidato pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB, obteve de recursos em suas contas de campanha o total de R$ 124.524.47, sendo que 41.7% deste valor veio da direção municipal e 40% da direção nacional do partido. Como despesa, estão registrados pagamentos na ordem de R$ 63.528,47, a maior parte com pessoal e aluguel de veículos. O candidato obteve 6.420 votos, 3,24% do total do pleito, o que implica que cada voto custou R$ 9,89.

Emerson Jarude (NOVO), recebeu R$ 258.500,00. 77.37% do valor é fruto da direção nacional do partido, a maior parte do restante do valor veio de doações. Na plataforma do TSE sua campanha registrou despesa de R$ 106.977,41, a maior parte com impulsionamento de conteúdo na internet e pagamento de pessoal. Jarude obteve 14.186 votos, 7,16% do pleito geral. Cada em seu nome custou R$ 7,54.

O candidato emedebista Marcus Alexandre recebeu R$ 627.700,00, 46.2% da direção nacional do partido, 31.86% da direção nacional do Republicanos, 20.71% da direção nacional do PSD. Ele registrou como despesa R$ 345.041,67. 58% do valor foi gasto com assessoria jurídica, e a maior parte do restante com gráfica. Marcus obteve 68.884 votos, 34,77% do geral. Cada voto em seu nome custou R$ 5,00.

O prefeito reeleito Tião Bocalom, do Partido Liberal, recebeu R$ 513.290,00, 62% da direção estadual do PL e 35% da direção nacional. Desse valor, R$ 499.620,54 já foram declarados como despesa, 30% dos recursos com assessoria jurídica, a maior parte do restante com publicidade e propaganda. O candidato obteve 108.605 votos, chegando a 54,82% de todo o pleito. Cada voto em seu nome custou R$ 4,60.