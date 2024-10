O prefeito reeleito de Rio Branco (PL), obtendo mais de 54% dos votos no primeiro turno, declarou no programa Gazeta Entrevista (TV Gazeta) que manterá a mesma equipe para o seu segundo mandato, que terá início em 1º de janeiro de 2025. “Há um ditado que diz: ‘Não se mexe em time que está ganhando’; com essa equipe, eu venci a eleição no primeiro turno, portanto, não vejo motivo para mudanças”, afirmou.

Ele expressou confiança no grupo existente, destacando os resultados obtidos e acreditando na continuidade do bom trabalho. A decisão reflete sua estratégia de gestão focada na consistência e eficiência do seu programa produzir para empregar. Porém, ressaltou que o ocorrerão pequenos ajustes na equipe que não significará alteração que mereça destaque. A posição do prefeito é um recado também para os aliados de que ele não vai lotear a pefeitura compromisso da primeira gestão.

. Na avaliação do prefeito Bocalom, os bolsonaristas não acompanharam o lider, vereador João Marcos Luz, que teve fraca votação para o papel que exerceu no mandato defendendo o ex-presidente.

. O bolsonarista senador Márcio Bittar (União Brasil) poderia ter impedido a queda do líder que o defendia, mas, enfim, não deu.

. A eleição do Joabe Lira pelo União Brasil foi limpa, sem compra de votos!

. Não entrou no jogo bruto dos últimos dias; venceu com apoio dos amigos e simpatizantes pelo excelente trabalho que exerceu à frente da gestão.

. Joabe é um dos que pode se afastar do mandato para voltar a gestão; o tempo dirá!

. Em uma roda de conversa foi dito que se a vereadora Elzinha Mendonça, reeleita pelo PP, estivesse apoiando o prefeito Tião Bocalom, seria a mais votada na chapa.

. Podendo, inclusive, ultrapassar os seis mil votos!

. Os eleitos já discutem a futura Mesa Diretora da Câmara Municipal em que o prefeito Tião Bocalom construiu uma base sólida.

. A derrota de muitos vereadores se deve a à gestão da Casa Legislativa hoje, é preciso renovação.

. A propósito, o vereador Antônio Morais (PL), se encaixaria bem na 1ª Secretaria, já que foi um dos melhores presidentes da história da Câmara.

. Vale muito a experiência, é confiável e honesto.

. O vice-prefeito Alysson Bestene (PP) será um vice muito atuante na futura gestão, opinião do prefeito Tião Bocalom, que o tem como um grande amigo.

. Atenção Jéssica Sales, Chião da Distribuidora e Leila Galvão … O Lula perdeu cinco vezes antes de ser presidente e o prefeito Bocalom umas sete, portanto, 2026 está bem aí na curva do tempo.

. Marcus Alexandre, também!

. Devem escolher partidos que estão no poder e com recursos, é o que vale.

. O Macunaíma disse aqui na COLUNA que só um milagre salvaria Chicão, Jéssica, Marcus e Leila da derrota certa.

. Foi ou não foi, irmãos?! Shim ou não, irmãos?!

. Depois de eleito o “bom” prefeito Zequinha foi escarnecer da Jéssica Sales, o deputado Manoel Moraes, depois do Maxwell eleito, desancou uma série de palavrões e impropérios, em Brasiléia as agressões a Leila são abomináveis…

. Agressões completamente desnecessárias, como diz a avó do Macunaíma, que é crente da Assembleia de Deus:

. “Não se sabe o dia de amanhã.”, diz.

. O Pablo Marçal fez escola no Acre.

. Na verdade, é uma tentativa de dissuadir os que perderam a eleição de não se candidatarem em 2026;

. Sem chances, cabra véi! eles vêm, sim.

. Brasileiros, não desistem nunca!

. Bom dia!