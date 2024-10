Após vitória, prefeito eleito é filmado chutando portão e xingando adversárias

Após vencer as eleições em Quixelô, no centro sul do Ceará, o prefeito eleito do município, Adil Júnior (PSB), foi filmado jogando objetos, chutando portão e xingando adversárias. As informações são do G1.

Ele teve 74,55% dos votos válidos na cidade e disputou a prefeitura com Fátima Gomes (PT), que teve 25,45% dos votos válidos. Ele saiu com apoiadores em carreata e foi até o reduto da adversária, onde proferiu insultos homofóbicos contra a coordenadora de campanha de Fátima em frente a casa dela.

Objetos foram lançados contra o imóvel, dentre eles duas pedras e fogos de artifício. Além disso, ele bateu e chutou o portão da casa, onde estavam reunidos familiares da coordenadora.

A família de Fátima Gomes registrou dois boletins de ocorrência contra o prefeito pelos crimes de difamação e ameaça. A Delegacia Regional de Iguatu está investigando o caso. A assessoria de Adil ainda não se pronunciou.

Confira o vídeo:





