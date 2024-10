Vídeo: frentista é morto por impedir homem de usar banheiro feminino

Um frentista de um posto de combustíveis foi morto a tiros por impedir que um homem usasse o banheiro feminino, nesse domingo (6/10), em Porto Alegre. Imagens mostram o momento da discussão entre a vítima e o homem. O incidente ocorreu pela manhã, às 10h, no bairro Jardim Carvalho.

Veja:

As imagens mostram o momento em que o homem, acompanhado de uma mulher, discute com o frentista e, em seguida, saca uma arma e dispara contra o funcionário. De acordo com as autoridades, o homem e a mulher foram ao estabelecimento para usar o banheiro.

O frentista não autorizou a entrada do homem no banheiro feminino, acompanhado da mulher, o que levou à discussão entre eles. A Polícia Civil está investigando o caso. As informações são do G1.