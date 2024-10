Servidor público é baleado na perna enquanto filmava corrida em rua; Confira o vídeo

Um servidor público de 25 anos filmou o exato momento em que foi baleado, na manhã de sábado (5), quando corria em uma rua em Ricardo de Albuquerque, na Zona Norte do Rio de Janeiro. David Santos Ferreira seguia de Nilópolis, na Baixada Fluminense, até a Vila da Penha. Segundo ele, houve uma troca de tiros e ele foi atingido.

“Foi um livramento de Deus. Poderia ter acontecido algo muito pior. Ninguém imagina que durante um exercício físico você será alvejado. Gosto muito de correr e quero motivar as pessoas, porque correr é vida e melhora muita a nossa saúde”, afirmou David Ferreira.

A vítima conta que, minutos antes, os criminosos haviam roubado um carro. David filmava a própria corrida no momento da troca de tiros.

“Saí de casa, no bairro Nossa Senhora de Fátima, por volta das 9h50, com a minha esposa para buscar o nosso filho na Vila da Penha. Ela foi de ônibus. Como eu gosto de correr, fui a pé. Passei pelo Centro de Nilópolis, Olinda, Anchieta e quando estava em Ricardo de Albuquerque comecei a escutar uns tiros de longe. Pensei que fosse na mata onde os soldados do Exército que treinam ali perto”, disse David.

Ele destacou que filmava a corrida que fazia para postar nas redes sociais quando foi atingido.

“Nesse momento, a minha esposa me liga e, como eu estava correndo e filmando o trajeto, eu desliguei. Só depois eu soube que ela queria me dizer que estava tendo uma troca de tiros e que eles passariam ali por perto”, lembrou David.

O homem, que trabalha como segurança na Prefeitura do Rio, relatou que quando ele passava perto da estação de trem de Ricardo de Albuquerque, os criminosos passaram atirando e a PM revidando.

“O carro veio em alta velocidade e fui baleado. Os bandidos dando tiros e a polícia também. Foi uma cena surreal e foi gravada. Quando fui alvejado, entrei em desespero e comecei a pedir socorro. Ninguém estava entendendo nada. Perto de mim, tinha um motouber com uma passageira. Comecei a gritar pedindo ajuda e ele, assustado, me levou até a UPA de Ricardo de Albuquerque. Lá, os funcionários estavam atônitos e achavam que eu estava envolvido na confusão. Como eu estava sem documento, comecei a filmar e divulgar nas redes sociais para a minha família saber onde eu estava”, relata.

David contou ao g1 que foi atendido pelos médicos e teve o fragmento da bala retirado da perna esquerda.

Em nota, a Polícia Militar disse que agentes do 41º BPM foram à UPA de Ricardo de Albuquerque para verificar a entrada de um homem com ferimentos provocados por disparo de arma de fogo na perna. No local, o fato foi confirmado. Ainda de acordo com a PM, a vítima informou que estava na Avenida Nazaré quando foi atingida.

O caso foi registrado na 31ª DP (Ricardo de Albuquerque) como lesão corporal provocada por projétil de arma de fogo. A Polícia Civil disse que a investigação está em andamento para identificar a origem do disparo que atingiu a vítima e esclarecer os fatos.