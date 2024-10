Para esta segunda-feira, 7, a previsão do tempo para o Acre indica um dia de calor intenso, com temperaturas máximas chegando a 36°C e mínimas em torno de 24°C em Rio Branco. As informações são do portal Climatempo.

A probabilidade de chuva é baixa, em torno de 5% durante todo o dia. O índice UV será elevado, atingindo o nível 13, portanto, é recomendável se proteger adequadamente ao sair de casa.