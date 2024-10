SECA EXTREMA com 56cm, Rio Acre chega a menor cota histórica em Brasiléia

O boletim do nível dos rios, qualidade do ar e previsão do tempo mostra que em Brasiléia o nível do Rio Acre atingiu sua menor cota histórica nesta segunda-feira, 7 de outubro, marcando 56 cm. “O nível representa a maior seca já registrada no manancial, superando a marca anterior de 57 cm, registrada no dia 3 de outubro de 2024”, diz o boletim do governo.

Nível dos rios

Monitoramento hidrometeorológico dos principais rios e afluentes do Acre.

Bacia do Rio Acre

Nível Nível

(06/10) (07/10)

2,11 2,08 – Aldeia dos Patos

2,83 2,82 – Assis Brasil 🔴

0,57 0,56 – Brasileia

1,41 1,24 – Xapuri 🔴

2,54 2,52 – Colônia Dolores (Xapuri) 🟡

1,10 1,20 – Capixaba 🔴

1,29 1,30 – Rio Branco 🔴

0,53 0,46 – Espalha 🔴

1,84 1,74 – Porto Acre 🔴

0,64 0,95 – Riozinho do Rola 🔴

Bacia do Rio Abunã

Nível Nível

(06/10) (07/10)

1,87 1,86 – Plácido de Castro VERMELHO 🔴

Bacia do Rio Purus

Nível Nível

(06/10) (07/10)

2,59 2,53 – Manoel Urbano 🟡

1,39 1,36 – Santa Rosa do Purus 🟡

0,44 0,43 – Sena Madureira 🔴

Bacia do Rio Tarauacá-Envira

Nível Nível

(06/10) (07/10)

3,78 3,77 – Feijó

Bacia do Rio Juruá

Nível Nível

(06/10) (07/10)

5,38 5,23 – Cruzeiro do Sul

1,47 1,41 – Ponte do Liberdade 🟡

SD SD – Porto Walter

2,39 SD – Marechal Thaumaturgo 🟠

Legenda – cota de observação: AZUL; cota de atenção: AMARELO; cota de alerta: LARANJA; cota de alerta máximo: VERMELHO.

Fonte: Gestor Plataforma de Coleta de Dados (PCD) – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (Cepdec) e Coordenadorias Municipais de Defesa Civil (Comdec).

Qualidade do ar

Média diária Raw PM2.5 (LRAPA) μg/m³

Média recomendada por dia pela Organização Mundial da Saúde (OMS): 15μg/m³

Legenda – Concentração de material particulado (μg/m³)

BOA (0 – 25 μg/m³): VERDE 🟢;

MODERADA (25 – 50 μg/m³): AMARELO🟡;

RUIM (50 – 75 μg/m³): LARANJA🟠;

MUITO RUIM (75 – 125 μg/m³): VERMELHO🔴;

PÉSSIMA (> 125 μg/m³): ROXO 🟣.

Baseado no Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama/Brasil) Nº506/2024.

Município – Média do Dia – Status da Qualidade

Xapuri -159,93 μg/m³ – 🟣

Epitaciolândia – 85,77 μg/m³ – 🔴

Rio Branco – 83,38 μg/m³ – 🔴

Brasiléia – 82,08 μg/m³ – 🔴

Porto Acre – 57,75 μg/m³ – 🟠

Santa Rosa do Purus – 55,86 μg/m³ – 🟠

Manoel Urbano – 54,19 μg/m³ – 🟠

Jordão – 52,71 μg/m³ – 🟠

Sena Madureira – 49,30 μg/m³ – 🟡

Cruzeiro do Sul – 30,96 μg/m³ – 🟡

Tarauacá – 25,52 μg/m³ – 🟡

Feijó – 25,43 μg/m³ – 🟡

Previsão do tempo

Segunda-feira, 7

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa a semana começa com sol e mormaço em todo o Acre. O fluxo de umidade em baixos níveis da atmosfera permanece sobre a região e favorece a organização de áreas de instabilidade ao longo do dia sobre o estado. Para esta segunda-feira, 7, a previsão em todo o Acre é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas isoladas de chuva e trovoadas entre a tarde e à noite. Há possibilidade de temporais em todo o estado, que devem ocorrer de forma pontual.

Fonte: Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Cencipam).