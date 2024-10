Reeleito, Bocalom é destaque em programa da CNN Brasil

O prefeito de Rio Branco, reeleito no primeiro turno com 108.605 votos, o que representa 54,82% dos votos válidos, Tião Bocalom foi convidado a participar, nesta segunda-feira (8), por meio de videoconferência, do programa CNN Novo Dia.

Durante a entrevista, o gestor da capital acreana foi considerado um dos pupilos do ex-presidente Jair Bolsonaro, por defenderem bandeiras semelhantes voltadas para os valores cristãos, a responsabilidade na máquina pública e o patriotismo.

“Primeiro, precisamos defender as cores de onde moramos: a casa, o município, o estado e o país. Nós somos patriotas, muita coisa nos identifica, e é por isso que andamos juntos o tempo todo. Tenho nele um grande homem e eterno presidente, que fez o conceito de gestão pública mudar enquanto estava no cargo”, afirmou.

Ao ser questionado sobre o trabalho realizado durante a época de alagação, o prefeito falou sobre o Programa Recomeço, que distribuiu itens como fogões, geladeiras, guarda-roupas, camas e outros para as famílias atingidas. Além da assistência humanitária, foram disponibilizados pontos de abrigo, utensílios pessoais e alimentação.

No final da entrevista, o prefeito reeleito aproveitou para explicar que o programa habitacional iniciado em seu primeiro mandato terá continuidade e vai mudar a realidade das famílias que residem em regiões alagadiças.

“As famílias que mais sofrem durante as alagações, em áreas com cota de 15 m, serão retiradas e levadas para as mais de 2.100 casas e apartamentos que estão sendo construídos e que serão finalizados em 2025”.