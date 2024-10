Governo Lula minimiza derrotas da esquerda e destaca vitória da “frente ampla” nas urnas

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha , comentou, nesta segunda-feira (7), as derrotas sofridas pela esquerda nas eleições municipais do último domingo (6). Ele destacou, porém, o papel positivo dos partidos que integram a “frente ampla” de apoio ao governo Lula ( PT ).

Apesar do domínio da centro-direita no pleito, Padilha ressaltou as vitórias em algumas capitais como um reflexo positivo para o governo.

Após uma reunião com o presidente Lula, Padilha afirmou que as lideranças da “frente ampla” que apoia o governo derrotaram “ícones da extrema direita”. Ele destacou as reeleições de Eduardo Paes (PSD) no Rio de Janeiro e João Campos (PSB) no Recife, ambos apoiadores de Lula, como exemplos de sucesso da aliança. Paes derrotou o ex-diretor-geral da Polícia Federal, Alexandre Ramagem (PL), enquanto Campos venceu o ex-ministro bolsonarista Gilson Machado (PL).

Ao falar em frente ampla, o ministro aponta para todos os 10 partidos que compõem o governo, parte deles de centro-direita. Um deles, inclusive, protagonizou a principal derrota do PT neste primeiro turno: o ex-prefeito Silvio Mendes (União) derrotou o deputado estadual Fábio Novo (PT) em Teresina. O União Brasil tem dois ministros no governo, mas é oposição ao PT e à esquerda na grande maioria dos estados, como São Paulo, Bahia e Goiás.

Padilha também incluiu o deputado estadual Igor Normando (MDB) em Belém. Candidato do governador Helder Barbalho (MDB), próximo ao governo, ele apoiou Lula em 2022, mas, na cidade, o PT havia endossado a reeleição do prefeito Edmilson Rodrigues.

Centro-direita avança

A centro-direita conquistou grande parte das prefeituras, com partidos como PSD , MDB , PP e União Brasil liderando o cenário político. Juntos, chegaram a mais da metade dos municípios. Já o PL , do ex-presidente Jair Bolsonaro , e o Republicanos, do governador paulista Tarcísio de Freitas , registraram um crescimento significativo, ficando em quinto e sexto lugar, respectivamente.

O PT , embora tenha aumentado o número de prefeituras para 248 e ainda dispute o segundo turno em13 cidades, ficou em nono lugar no ranking dos partidos com mais vitórias, com resultados aquém do esperado. O partido sofreu derrotas importantes em cidades como Teresina ( PI ), Goiânia ( GO ), Campinas ( SP ), Araraquara ( SP ) e Uberlândia ( MG ).