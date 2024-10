Campanha no Acre termina com aumento de 73% nas denúncias de ilegalidades eleitorais

A campanha eleitoral de 2024 terminou com 233 denúncias de propaganda irregular no Acre, aumento de 73% em comparação ao pleito de 2020, quando também se disputaram os cargos de prefeito e vereador. Naquela eleição, a plataforma Pardal recebeu 134 queixas.

Do total de casos relatados à Justiça Eleitoral, 63 se referem à ocorrência via internet. Ou seja: é nas redes e grupos sociais que há mais suspeitas de crime eleitoral. Rio Branco concentra 109 casos mas há registros em 20 dos 22 municípios. Aparentemente, não houve denúncias em Santa Rosa do Purus e Porto Walter.

O cargo de vereador é alvo de 90 do total de denúncias, seguido de coligação (75) e prefeito (62). Relacionadas ao cargo de vice-prefeito ocorreram somente seis queixas.

O Pardal é um aplicativo que já há vários anos vem sendo usado para realização de denúncias sobre diversos tipos de irregularidades durante as campanhas eleitorais no Brasil. O app, disponível gratuitamente nas lojas de dispositivos móveis (Android e Apple), encaminha as demandas ao Ministério Público Eleitoral para apuração.

Qualquer pessoa pode denunciar (de forma anônima ou não), no entanto, é necessário ter provas, como fotos, áudios ou vídeos. Todas as demandas são tratadas como sigilosas pelo sistema, assegurada a confidencialidade da denunciante ou do denunciante, mas, em caso de má-fé, o usuário responderá pelo ato e ficará sujeito às penalidades cabíveis. Trata-se de um sistema que fortalece a participação popular e a transparência do pleito.

